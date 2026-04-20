Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Калининграда перекроют 30 апреля для проведения выставки пожарных машин

Мероприятие посвятят 377-й годовщине образования пожарной охраны.

Источник: Комсомольская правда

В центре Калининграда в четверг, 30 апреля, отметят 377-ую годовщину образования пожарной охраны. Запланировано культурно-массовое мероприятие. Для обеспечения безопасности, как сообщает пресс-служба городской администрации, будут перекрыты улицы.

Временно прекращается движение по участкам ул. Гаражной и пл. Победы с 8.00 до 17.00.

Закрывается для движения транспорта:

— ул. Гаражная на участке от пл. Победы до ул. Юношеской;

— пл. Победы (в районе дома № 4) на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.

Автобусы маршрута № 4 направят по Гвардейскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.

