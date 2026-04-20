Центр Калининграда перекроют 30 апреля для проведения выставки пожарных машин

В центре Калининграда в четверг, 30 апреля, отметят 377-ую годовщину образования пожарной охраны. Запланировано культурно-массовое мероприятие. Для обеспечения безопасности, как сообщает пресс-служба городской администрации, будут перекрыты улицы.
Временно прекращается движение по участкам ул. Гаражной и пл. Победы с 8.00 до 17.00.
Закрывается для движения транспорта:
— ул. Гаражная на участке от пл. Победы до ул. Юношеской;
— пл. Победы (в районе дома № 4) на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.
Автобусы маршрута № 4 направят по Гвардейскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.
