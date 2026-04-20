В Уфе в конце апреля состоится агрохакатон

Всероссийский АгроХакатон «Применение технологий искусственного интеллекта в животноводстве» пройдет с 27 по 29 апреля в Башкирском государственном аграрном университете в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Участниками мероприятия станут студенты и аспиранты аграрных вузов со всей страны, которым предстоит разработать системы компьютерного зрения для автоматического мониторинга здоровья коров и оценки состояния конечностей племенных свиней. Агрохакатон пройдет в очно‑заочном формате: участники смогут работать как на площадке вуза в Уфе, так и дистанционно.
В течение трех дней командам из двух-трех человек предстоит решать реальные производственные задачи. Все разработки должны быть основаны на методах машинного обучения и компьютерного зрения и ориентированы на практическое применение в условиях сельскохозяйственного производства.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.