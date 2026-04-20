С волгоградца взыскали 5 тысяч за фото торта со «Смешариком»

Решением Ворошиловского районного суда с продавца тортов со «Смешариками» взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в марте 2023 года на одном из сайтов продажи тортов, администратором которого является Владислав З., был обнаружен факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, а именно — изображение персонажа «Крош».