Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске суд взыскал компенсацию за купленные инвалидом за свой счет лекарства

Исполнение решения суда поставлено на контроль.

По иску прокуратуры Черняховска суд взыскал в пользу инвалида денежные средства, затраченные на приобретение лекарства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что женщине, имеющей тяжелое хроническое заболевание, по рекомендации медучреждения был назначен для постоянного применения дорогостоящий лекарственный препарат. Однако с января 2025 года пациентка не обеспечивалась лекарством и вынуждена была приобретать его за свой счет.

По иску прокурора Черняховска суд взыскал с регионального министерства здравоохранения в пользу заявительницы денежные средства в размере 33,2 тыс. рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль. «Новый Калининград» обратился в региональный минздрав за комментарием.

