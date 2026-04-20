Волжане останутся без горячей воды почти на трое суток с 21 апреля

В городе Волжском отключат горячую воду — энергетики начнут гидравлические испытания теплосетей, чтобы найти повреждения, накопившиеся за зиму, и подготовиться к следующему отопительному сезону.
Жителям Волжского стоит запастись терпением и чайниками: с полудня 21 апреля и до вечера 23 апреля в городе не будет горячей воды. В администрации города предупредили о проведении плановых гидравлических испытаний.
Во время таких тестов нередки повреждения сетей: вода может прорваться наружу, размыть грунт или дорожное покрытие. Горожанам советуют держаться подальше от мест утечек и не пытаться их устранять самостоятельно.
О замеченных прорывах или лужах посреди улицы просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону +7 (8443) 550−541.
Тестирование завершится в 17:00 23 апреля, и тогда горячая вода вернётся в краны.
