Волжане останутся без горячей воды почти на трое суток с 21 апреля

На время испытаний возможны прорывы труб и выход воды на поверхность.

В городе Волжском отключат горячую воду — энергетики начнут гидравлические испытания теплосетей, чтобы найти повреждения, накопившиеся за зиму, и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Жителям Волжского стоит запастись терпением и чайниками: с полудня 21 апреля и до вечера 23 апреля в городе не будет горячей воды. В администрации города предупредили о проведении плановых гидравлических испытаний.

Во время таких тестов нередки повреждения сетей: вода может прорваться наружу, размыть грунт или дорожное покрытие. Горожанам советуют держаться подальше от мест утечек и не пытаться их устранять самостоятельно.

О замеченных прорывах или лужах посреди улицы просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону +7 (8443) 550−541.

Тестирование завершится в 17:00 23 апреля, и тогда горячая вода вернётся в краны.

Тестирование завершится в 17:00 23 апреля, и тогда горячая вода вернётся в краны.