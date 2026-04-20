Более 240 тысяч предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

На Экспертном совете под председательством Дмитрия Медведева были представлены итоги обработки поступивших предложений.

Россияне направили свыше 240 тысяч идей в новую Народную программу партии «Единая Россия». 130 тысяч инициатив поступило онлайн. Сбор продолжается и на форумах ЕР.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов “с земли”, звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

На Экспертном совете под председательством Дмитрия Медведева были представлены итоги обработки поступивших предложений. Ключевые темы — это доступные медицина и лекарства, поддержка семей с детьми, состояние дорог, ЖКХ, водоснабжение, экология, патриотическое воспитание, обеспечение безопасности.

Все инициативы разделили на пять смысловых блоков, провели профессиональный анализ, оценку реализуемости и социальной значимости. Дмитрий Медведев подчеркнул, что для всех разделов новой Народной программы «Единой России» важна тема поддержки участников СВО. Председатель партии также заметил, что необходимо разработать и законодательные инициативы в сфере жилищного строительства.

«Работа над народной программой — это, в том числе, и работа над предложениями в будущее законодательство, которыми должны будут заниматься наши однопартийцы, удостоенные чести быть избранными в Государственную Думу. Это на самом деле будет в известном смысле такой наказ, который содержится в программе», — подчеркнул он.

О предложениях в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По ее словам, рассмотрение инициатив показало, что необходимо развивать арендное жильё, механизмы жилищно-строительных кооперативов и комплексного развития территорий.

В Красноярском крае за последние 5 лет реализации народной программы стали доступнее медуслуги. В регионе возводят и ремонтируют больницы и поликлиники, пример — современная поликлиника в Емельяново, в небольших населенных пунктах открывают новые ФАПы. Повышается качество коммунальных услуг. Решаются проблемы водоснабжения. Модернизированы 24 библиотеки, капитально ремонтируются дома культуры, обеспечиваются инструментами детские школы искусств и колледжи.

Жители Красноярского края могут стать участниками разработки новой Народной программы, подав свои идеи на сайте естьрезультат.рф.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше