У Королевских ворот изменили работу светофора, водители жалуются на пробки

Новая схема развела потоки, но увеличила время ожидания на перекрёстке.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на перекрёстке улиц Гагарина и Фрунзе изменили режим работы светофоров. Теперь поворот налево у Королевских ворот организован по отдельной секции, рассказали «Клопс» водители.

Новая схема позволила развести транспортные потоки. Раньше автомобили одновременно поворачивали с разных направлений, в том числе с двух полос — на Литовский вал. Особенно опасной была ситуация на переходах: машины, завершая манёвр с Гагарина, пересекали зебру уже на зелёный для пешеходов, а другие продолжали ехать с Фрунзе.

Теперь движение разделили по фазам. Потоки с Фрунзе идут прямо на Гагарина отдельно, транспорт со стороны въезда в город также не пересекается.

Однако у новой схемы появился и минус — увеличилось время ожидания. В конце прошлой недели на перекрёстке образовались серьёзные заторы.

По словам водителей, стоять на светофоре приходится заметно дольше, чем раньше. Это провоцирует нарушения: некоторые пытаются проскочить перекрёсток на жёлтый или даже красный сигнал.

На Киевской предложили сделать «гантель», чтобы разгрузить сложный перекрёсток.

