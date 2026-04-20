Выявлены два вида грибков, способных пережить путешествие с Земли на Марс

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Микробиологи обнаружили на одной из постоянно очищаемых сборочных площадок NASA споры двух видов грибков, которые оказались способны пережить высокий уровень космической радиации и сверхнизкие температуры, характерные для полета с Земли на Марс. Это говорит о необходимости более тщательной защиты Марса от занесения на него земной жизни, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.
«Данное открытие не обязательно говорит о том, что мы неизбежно загрязним Марс земной жизнью. Однако оно позволяет нам более точно оценить возможный риск того, что земные микробы смогут пережить путешествие к Марсу. Эти сведения помогут NASA переработать стратегии по защите других планет и организации к ним будущих и текущих миссий», — заявил старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA (США) Кастури Венкатесваран.
Ученые совершили это открытие при изучении состояния специализированных сборочных площадок NASA, где инженеры работают над финальной сборкой будущих марсоходов и других межпланетных космических аппаратов. На территории этих помещений поддерживаются стерильные условия, в теории предотвращающие попадание земной жизни в космос и на другие планеты.
В одном из таких помещений, где в прошлом собирался марсоход Perseverance, исследователи обнаружили частицы 29 штаммов бактерий и грибков. Пока неизвестно, как они пережили регулярные обработки этих сборочных цехов. Необыкновенная живучесть данных микробов заставила ученых проследить, смогут ли те перенести условия, в которых оказывается космический аппарат на пути к Марсу. Исследователи подготовили образцы спор этих микробов и грибков и разместили их на аналогах обшивки марсохода или космического корабля, а также марсианского грунта, после чего поместили их в специальные камеры, в которых поддерживались примерно те же условия, что и на Марсе или в открытом космосе. Опыты показали, что высокий уровень облучения ультрафиолетом могут пережить клетки 13 штаммов микроорганизмов.
Особенно эффективно смоделированный полет на Марс переносили споры двух видов грибков, Aspergillus calidoustus и Aspergillus fumigatus, чьи споры сохраняли жизнеспособность очень долгое время, при высоком уровне радиации и при крайне низких температурах. В этом отношении первый вид грибков существенно превзошел бактерий вида Bacillus pumilus, которые до этого считались главным кандидатом на роль первых «колонизаторов» Марса. Эти данные нужно учитывать при сборке и обработке новых марсианских миссий, подытожили ученые.