Выявлены два вида грибков, способных пережить путешествие с Земли на Марс

В одном из таких помещений, где в прошлом собирался марсоход Perseverance, исследователи обнаружили частицы 29 штаммов бактерий и грибков. Пока неизвестно, как они пережили регулярные обработки этих сборочных цехов. Необыкновенная живучесть данных микробов заставила ученых проследить, смогут ли те перенести условия, в которых оказывается космический аппарат на пути к Марсу. Исследователи подготовили образцы спор этих микробов и грибков и разместили их на аналогах обшивки марсохода или космического корабля, а также марсианского грунта, после чего поместили их в специальные камеры, в которых поддерживались примерно те же условия, что и на Марсе или в открытом космосе. Опыты показали, что высокий уровень облучения ультрафиолетом могут пережить клетки 13 штаммов микроорганизмов.