Пятиклассник из Перми стал победителем в интеллектуальном шоу «Умнее всех»

Ученик пермской школы № 116 Дмитрий Телешов победил в телевизионном интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница».
Как рассказали в Министерство образования и науки Пермского края, мальчик учится в 5 «Г» классе, его классным руководители является Юлия Борисовна Корсакова.
«Поздравляем Дмитрия с победой, гордимся тем, что в Пермском крае есть такие юные таланты!», — говорят в министерстве.
Телеканал сообщил, что в том же выпуске принимал участие ещё один школьник из перми — 12-летний Сергей Косарев.
«Дмитрий Телешов — финалист второго, участник третьего и пятого сезонов “Умнее всех”, а Сергей Косарев — участник пятого сезона “Умнее всех”. Дмитрий увлекается интеллектуальными играми, дзюдо и литературой. Сергей занимается триатлоном и туризмом, играет на гитаре, хочет стать физиком-ядерщиком или геологом-исследователем», — рассказала PR-менеджер телеканала.