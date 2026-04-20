В работе ChatGPT, Gemini и Claude произошел сбой

OpenAI сообщила, что изучает причины и работает над устранением проблем. На неполадки в работе пожаловались также пользователи Gemini и Claude.

Источник: РБК

В работе ChatGPT зафиксирован сбой, следует из данных сервиса Downdetector. По состоянию на 17:30 сервис зафиксировал более 1,7 тыс. жалоб.

На странице статуса OpenAI говорится: «Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы изучаем данную проблему с перечисленными услугами».

При попытке зайти на страницу ChatGPT в браузере появляется сообщение о проблеме с просьбой повторить попытку в ближайшее время, убедился корреспондент РБК.

Сбой также произошел в работе чат-бота Gemini. В Google сообщили о проблемах «с обработкой недавно созданных ключей».

На неполадки, как следует из Downdetector, жалуются и пользователи Claude от Anthropic. Компания заявила, что 20 апреля некоторые клиенты столкнулись со сложностями при загрузке файлов, сейчас проблема устранена.

Сбои в работе ChatGPT несколько раз фиксировали в феврале. Тогда пользователи сообщали об ошибках при генерации изображений.