Вице-премьер Башкирии похвалил «Салават Юлаев» за достойное выступление в КХЛ

Министра спорта и вице-премьера правительства Башкирии Руслан Хабибов подвел итоги сезона для республиканских хоккейных команд. Он заявил, что и мужской «Салават Юлаев», и женская «Агидель» справились с поставленными перед ними целями.
По словам Хабибова, самые большие победы уфимского клуба в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем составе еще впереди. Но ту задачу, которую определили и тренерский штаб, и руководство, команда выполнила. Хоккеисты достойно провели весь чемпионат и пробились в плей-офф. Вице-премьер отдельно отметил, что уфимцы очень достойно сыграли с «Автомобилистом», а «Локомотив» оказался очень серьезным соперником, который требует огромных сил. Он добавил, что команда очень старалась.
Руслан Хабибов выразил уверенность, что в следующем сезоне «Салават Юлаев» вполне способен повторить успех чемпионского года 2010/11 и завоевать Кубок Гагарина. Или как минимум взять бронзу, как это было в прошлом сезоне.
Добавим, что свой игровой год завершила и женская команда «Агидель». Она в шестой раз выиграла Кубок Женской хоккейной лиги и вернулась домой с трофеем.