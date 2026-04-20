Вице-премьер Башкирии похвалил «Салават Юлаев» за достойное выступление в КХЛ

По словам Хабибова, самые большие победы уфимского клуба в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем составе еще впереди. Но ту задачу, которую определили и тренерский штаб, и руководство, команда выполнила. Хоккеисты достойно провели весь чемпионат и пробились в плей-офф. Вице-премьер отдельно отметил, что уфимцы очень достойно сыграли с «Автомобилистом», а «Локомотив» оказался очень серьезным соперником, который требует огромных сил. Он добавил, что команда очень старалась.