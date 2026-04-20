Продолжительные майские выходные ожидают воронежцев

Жителям Воронежской области 20 апреля напомнили о графике работы на предстоящие майские праздники в соответствии с утвержденным правительством РФ производственным календарем. Речь идет о тех, кто трудится в формате 5/2.
Отдыхать предстоит шесть дней: с 1 по 3 мая (дополнительный выходной выпадает на 1 мая — Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы выпадает на субботу, соответственно понедельник превращается в выходной).
В этой связи две рабочие недели окажутся укороченными — с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая.
А уже следующие длинные выходные придутся на первый месяц лета — с 12 по 14 июня (День России выпадет на пятницу).
