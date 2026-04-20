Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продолжительные майские выходные ожидают воронежцев

Отдыхать предстоит шесть дней вместо четырех.

Жителям Воронежской области 20 апреля напомнили о графике работы на предстоящие майские праздники в соответствии с утвержденным правительством РФ производственным календарем. Речь идет о тех, кто трудится в формате 5/2.

Отдыхать предстоит шесть дней: с 1 по 3 мая (дополнительный выходной выпадает на 1 мая — Праздник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы выпадает на субботу, соответственно понедельник превращается в выходной).

В этой связи две рабочие недели окажутся укороченными — с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая.

А уже следующие длинные выходные придутся на первый месяц лета — с 12 по 14 июня (День России выпадет на пятницу).

