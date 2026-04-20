Открытие Русского центра искусства в Калининграде перенесли на весну 2027 года. Об этом рассказал создатель музея Рустам Алиев на Балтийском культурном форуме.
По его словам, на сроки строительства объекта повлияли разные факторы. Сначала работы приостанавливали из-за пандемии коронавируса. После этого на территории проводили археологические раскопки, которые заняли около девяти месяцев. Затем из-за разрыва контрактов с европейскими производителями пришлось менять поставщиков оборудования. Сейчас комплекс оснащают российско-китайскими техническими средствами.
«На сегодняшний день объект в стадии завершения. В конце июня будет первая выставка маленькая. Ну, а открытие планируется в апреле-мае 2027 года», — сказал Алиев.
Строительство Русского центра искусства начали в январе 2020 года. Его возводят на территории Рыбной деревни в Калининграде. Проект финансируется за счёт собственных средств гендиректора ОАО «Молоко» Рустама Алиева. В частном фонде предпринимателя есть работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Ге, Константина Маковского, Паоло Трубецкого и других художников.
Рустам Алиев анонсировал проект музея ещё в 2018 году. Изначально он рассчитывал закончить работы в 2022-м. Позже открытие комплекса переносили.