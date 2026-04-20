В Туапсе собирают мазут на берегу реки и моря после атаки БПЛА

В Тупсе собирают мазут после атаки БПЛА. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Напомним, беспилотники атаковали Туапсе в ночь на 16 апреля. В результате была повреждена инфраструктура морского терминала, произошел разлив нефти. Пятно заметили на спутниковых снимках. Сейчас нефтепродукты собирают и в реке Туапсе. Площадь загрязнения акватории составила десять тысяч квадратных метров.
— 19 апреля в море в полутора милях от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно. Это последствия атаки БПЛА, — сообщили в оперштабе региона.
Вокруг пятна выставили боновые заграждения. В ликвидации задействовали шесть судов порта Туапсе: быстроходные катера и нефтемусоросборщики.
В реке установили 750 метров бонов и пять устройств для сбора. Оборудовали нефтеловушку. Разлив локализовали, сейчас ведутся завершающие работы.
Специалисты Роспотребнадзора трижды в день замеряют воздух в жилой зоне. Превышений вредных веществ не зафиксировано.
