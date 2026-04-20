Беспрозванных: калининградская станция переливания крови — одна из лучших в стране

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что для выездных бригад станции переливания крови приобретут автобус. Он отметил, что учреждение — одно из лучших в стране, и это, в первую очередь, заслуга жителей и внимательного отношения медиков.
«В регионе уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга. И за этой цифрой — спасённые жизни людей, помощь бойцам. У наших жителей максимальная мотивация на поддержку друг друга. Без громких слов. Особенные люди», — сказал глава региона.
Беспрозванных подчеркнул, что от доноров и работы станции напрямую зависит функционирование более трёх десятков больниц. В прошлом году обновили оборудование для переработки крови, в этом — закупят автобус для выездных бригад.
«Мы живём в эксклавном регионе, и в вопросах донорства можем рассчитывать только на себя. Руководство станции всегда держит ситуацию на контроле и заранее формирует запасы», — добавил губернатор.