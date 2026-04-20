Беспрозванных: калининградская станция переливания крови — одна из лучших в стране

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что для выездных бригад станции переливания крови приобретут автобус. Он отметил, что учреждение — одно из лучших в стране, и это, в первую очередь, заслуга жителей и внимательного отношения медиков. "В регионе уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга….