Волгоградский кондитер заплатит за торты со «Смешариками»

В Волгограде суд принял решение взыскать с продавца тортов компенсацию за неправомерное использование изображений персонажей из мультсериала «Смешарики». История началась в марте 2023 года, когда на сайте, которым управлял Владислав З., обнаружилось нарушение. Предприниматель предлагал и продавал торты, украшенные изображением любимого многими персонажа — Кроша, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Оказалось, что компания «Смешарики» обладает эксклюзивными правами на рисунок Кроша, а «Мармелад Медиа» владеет правами на соответствующий товарный знак. Владислав З. не получал разрешения на использование этих изображений, что и стало причиной судебного разбирательства.
Ворошиловский районный суд Волгограда изучил все материалы дела и позиции сторон, после чего пришел к выводу о том, что требования истцов обоснованы. Суд обязал Владислава З. выплатить компенсацию: 2 500 рублей компании «Смешарики» за нарушение авторских прав на произведение изобразительного искусства и еще 2 500 рублей «Мармелад Медиа» за нарушение прав на товарный знак.