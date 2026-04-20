Волгоградский кондитер заплатит за торты со «Смешариками»

Ворошиловский районный суд Волгограда изучил все материалы дела и позиции сторон, после чего пришел к выводу о том, что требования истцов обоснованы. Суд обязал Владислава З. выплатить компенсацию: 2 500 рублей компании «Смешарики» за нарушение авторских прав на произведение изобразительного искусства и еще 2 500 рублей «Мармелад Медиа» за нарушение прав на товарный знак.