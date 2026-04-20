Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский кондитер заплатит за торты со «Смешариками»

Суд взыскал компенсацию за нарушение авторских прав на популярных мультяшных героев.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд принял решение взыскать с продавца тортов компенсацию за неправомерное использование изображений персонажей из мультсериала «Смешарики». История началась в марте 2023 года, когда на сайте, которым управлял Владислав З., обнаружилось нарушение. Предприниматель предлагал и продавал торты, украшенные изображением любимого многими персонажа — Кроша, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Оказалось, что компания «Смешарики» обладает эксклюзивными правами на рисунок Кроша, а «Мармелад Медиа» владеет правами на соответствующий товарный знак. Владислав З. не получал разрешения на использование этих изображений, что и стало причиной судебного разбирательства.

Ворошиловский районный суд Волгограда изучил все материалы дела и позиции сторон, после чего пришел к выводу о том, что требования истцов обоснованы. Суд обязал Владислава З. выплатить компенсацию: 2 500 рублей компании «Смешарики» за нарушение авторских прав на произведение изобразительного искусства и еще 2 500 рублей «Мармелад Медиа» за нарушение прав на товарный знак.