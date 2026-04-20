МЧС предупреждает нижегородцев о сильном снегопаде 20 и 21 апреля

В Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, уточнив, что сильные осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся в областном центре и по области до конца дня 20 апреля, а также в течение ночи 21 апреля 2026 года.