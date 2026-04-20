МЧС предупреждает нижегородцев о сильном снегопаде 20 и 21 апреля

В Нижегородской области объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, уточнив, что сильные осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся в областном центре и по области до конца дня 20 апреля, а также в течение ночи 21 апреля 2026 года.
Специалисты ведомства предупреждают водителей о серьезных рисках на трассах: из-за непогоды резко ухудшается видимость и повышается скользкость дорожного полотна. Кроме того, возможно размывание обочин и грунтовых дорог, что может привести к заносам транспортных средств и возникновению аварийных ситуаций.
Автомобилистам настоятельно рекомендуют снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.
Ранее nn.aif.ru публиковал подробную статью о внезпной непогоде в Нижегородской области и других регионах.