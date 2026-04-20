Дон присоединится к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщает Правительство региона.
25 апреля Ростовская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдёт одновременно в 88 регионах страны.
В рамках мероприятия приведут в порядок общественные пространства, в том числе территории, благоустроенные ранее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько подчеркнул, что участие во Всероссийском субботнике — это отличная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств.
Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная пригласила всех желающих присоединиться к субботнику. По её словам, это хороший повод объединиться, чтобы сделать дворы, парки и скверы чище и уютнее. Также министр напомнила о важности голосования: именно жители определяют, какие территории будут благоустроены в первую очередь.