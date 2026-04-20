У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

Жители и туристы не почувствовали подземных толчков.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение зафиксировали у берегов Сочи в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Эпицентр находился примерно в 20 километрах южнее города. Магнитуда подземных толчков составила 3,7. Очаг залегал на глубине 5 — 7 километров.

Колебания зарегистрировало высокочувствительное оборудование. Однако люди их не почувствовали. Магнитуда 3,7 относится к слабым.

Разрушений на побережье нет. Инфраструктура курорта работает в штатном режиме. Сейсмологи продолжают наблюдение.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что март 2026 года стал периодом беспрецедентной сейсмической активности в акватории Черного моря.

