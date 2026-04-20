Солнечный окунь начал сокращать популяции рыб в реках Ростовской области

Крупные особи солнечного окуня распространились в реках на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В реки Ростовской области зашел опасный для промысловой рыбы солнечный окунь. Распространение вселенца исследовали ученые луганского университета.

— Солнечный окунь, обнаруженный впервые в 2016 году в бассейнах рек Северский Донец и Миус и предположительно попавший туда из бассейна реки Днепр, адаптируясь к новым условиям и увеличивая численность популяции, претерпел различные морфобиологические изменения, — говорится в научной работе.

Оказалось, на размеры солнечного окуня напрямую влияют кормовая база и водоемы, в которых он живет. В частности, наиболее крупные особи этого вида выявили в Северском Донце. Рыба комфортно себя чувствует и продолжает активно распространяться.

Напомним, тревогу из-за солнечного окуня в Ростовской области забили еще несколько лет назад. Ученые ЮНЦ РАН тогда отметили, что «вид быстро приспосабливается к новым условиям и активно размножается». Специалисты также подчеркнули, что распространение окуня может нанести особый вред в дельте Дона, в основном в местах нереста промысловой рыбы в Азовском море.

