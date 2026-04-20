Калининградки впервые стали призерами межрегиональных соревнований по фехтованию

Оливия Данченко и Ева Грабовецкая завоевали бронзовые медали масштабных состязаний.

Тула приняла межрегиональный турнир по фехтованию, собрав самых перспективных спортсменов. Впервые калининградские шпажистки стали призерами состязаний. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Оливия Данченко и Ева Грабовецкая завоевали бронзовые медали.

Отмечается, что в полуфинале наши шпажистки уступили с одинаковым счетом 7:12. Оливия проиграла Валерии Ковган из Тулы, а Ева Софье Сеничевой из Московской области. Но и это — успех федерации фехтования Калининградской области.

Соперницами Оливии Данченко и Евы Грабовецкой были 16 лучших спортсменов из Воронежской, Тульской, Московской областей.