Ночные заморозки до −3 градусов придут в Волгоградскую область на три дня

Температура на почве и в воздухе может опуститься до −3 градусов.

Главное управление МЧС по Волгоградской области предупреждает: в ночные и утренние часы с 21 по 23 апреля в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от −1° до −3°.

Спасатели рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, избегать резких манёвров и не торопиться с обгонами. При использовании электрообогревателей нельзя перегружать сеть и оставлять приборы без присмотра — это может привести к пожарам.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни тоже не внушает оптимизма. Вплоть до воскресенья 26 апреля температура не вырастет выше +13°, также возможны дожди и ночные похолодания до +1°.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о начавшейся в регионе «краснокнижной весне».