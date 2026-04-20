Ночные заморозки до −3 градусов придут в Волгоградскую область на три дня

Главное управление МЧС по Волгоградской области предупреждает: в ночные и утренние часы с 21 по 23 апреля в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от −1° до −3°.
Спасатели рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, избегать резких манёвров и не торопиться с обгонами. При использовании электрообогревателей нельзя перегружать сеть и оставлять приборы без присмотра — это может привести к пожарам.
Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни тоже не внушает оптимизма. Вплоть до воскресенья 26 апреля температура не вырастет выше +13°, также возможны дожди и ночные похолодания до +1°.
