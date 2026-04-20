Врачи в Москве спасли жизнь итальянского режиссера

«У Клаудио де Мальо произошло довольно серьезное кровоизлияние в мозг. Ему стало плохо, приехала обычная московская скорая помощь. Врачи сразу поняли, что дело сложное. Доставили его Боткинскую больницу. Накануне Пасхи была проведена сложнейшая операция. Сейчас, когда все кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи, в общем-то, подарили ему вторую жизнь», — сказал Заславский.