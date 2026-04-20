Врачи в Москве спасли жизнь итальянского режиссера

По его словам, Клаудио де Мальо посетил Россию, чтобы провести мастер-классы для студентов ГИТИСа. Он был госпитализирован в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина.
«У Клаудио де Мальо произошло довольно серьезное кровоизлияние в мозг. Ему стало плохо, приехала обычная московская скорая помощь. Врачи сразу поняли, что дело сложное. Доставили его Боткинскую больницу. Накануне Пасхи была проведена сложнейшая операция. Сейчас, когда все кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи, в общем-то, подарили ему вторую жизнь», — сказал Заславский.
В пресс-службе института поблагодарили специалистов нейрохирургического отделения № 49 Боткинской больницы. «Оперативность и высокий профессионализм в критический момент позволили спасти жизнь человеку, чье творческое служение важно для международного культурного диалога и студентов вуза», — отметили в ГИТИСе.