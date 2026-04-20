Мокрый снег продолжит идти в Нижегородской области в ночь на 21 апреля

Сильные осадки в виде мокрого снега продолжат идти местами по Нижегородской области в ночь на 21 апреля, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Жителям региона, находясь в личном транспорте, рекомендуется снизить скорость.
«В непогоду ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги. Также повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что нижегородские энергетики готовы к работе в условиях непогоды.