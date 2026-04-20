В Перми усилили весеннюю уборку улиц и остановок

В Перми продолжаются масштабные работы по очистке города после зимы. В этом году уборка началась раньше обычного — на две недели.
За последнюю неделю подрядные организации привели в порядок остановки, элементы благоустройства и улично-дорожную сеть. Павильоны очищают с помощью аппаратов высокого давления, удаляя грязь, пыль и следы реагентов. Граффити убирают специальными средствами, а сами конструкции регулярно освобождают от объявлений.
Параллельно стартовали работы по покраске остановочных комплексов. Перед этим поверхности тщательно моют, а повреждённые участки очищают от ржавчины. С 15 апреля подрядчики начали обновление павильонов — часть из них уже покрашена на улицах Мира, Строителей и в микрорайоне Пролетарский.
Большое внимание уделяется и дорогам. На улицах работают пылесосы и поливомоечные машины: специалисты очищают проезжую часть, тротуары и ограждения, а также убирают накопившуюся за зиму грязь. Дополнительно проводится прочистка ливневых колодцев и решёток.
Каждый день в городе задействовано более 90 единиц спецтехники, работы ведутся во всех районах. В частности, уборка проходила на улицах Карпинского, Мильчакова, Маршала Рыбалко, Репина, Маршала Жукова и на проспекте Парковом.
Помимо этого, ремонтируют дорожные ограждения и благоустраивают общественные пространства. Так, на улице Малкова заменили ограждения, а на бульварах и в скверах убирают газоны, моют плитку и обновляют элементы инфраструктуры.