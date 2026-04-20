В Володарском округе более 300 домов подключили к скоростному интернету

Вопрос был проработан профильным министерством совместно с администрацией округа и Центром управления регионом. «Жители этих деревень в ноябре прошлого года обратились на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с просьбой подключить их дома к высокоскоростному фиксированному интернету. Мы проработали это обращение вместе с операторами связи, определив тех из них, кто имеет возможность предоставить необходимые услуги жителям Володарского округа. Возможность подключения зависела от наличия должной инфраструктуры поблизости — ею располагали два оператора», — рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Дмитрий Осипов.