В Володарском округе более 300 домов подключили к скоростному интернету

В Володарском округе Нижегородской области завершился важный этап цифровизации малых населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что доступ к высокоскоростному интернету получили жители Голышева, Красной Горки, Охлопкова, Старой Сеймы, Седельникова и Щелканова. Развитие инфраструктуры в сельской местности способствует реализации задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Вопрос был проработан профильным министерством совместно с администрацией округа и Центром управления регионом. «Жители этих деревень в ноябре прошлого года обратились на прямую линию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с просьбой подключить их дома к высокоскоростному фиксированному интернету. Мы проработали это обращение вместе с операторами связи, определив тех из них, кто имеет возможность предоставить необходимые услуги жителям Володарского округа. Возможность подключения зависела от наличия должной инфраструктуры поблизости — ею располагали два оператора», — рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Дмитрий Осипов.
Для обеспечения стабильного сигнала со скоростью до 200 Мбит/сек использовалась современная технология GPON, предполагающая прокладку оптоволокна непосредственно в каждый дом. В ближайшее время работы по расширению оптической инфраструктуры продолжатся в поселке Чернуха, а также в коттеджных поселках «Жаворонки» и «Дубки».
