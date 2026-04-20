Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На федеральных трассах Амурской области на 115 вышках усилят сигнал связи

Они расположены в Архаринском, Завитинском, Магдагачинском, Свободненском, Шимановском, Тындинском и других округах.

Источник: Национальные проекты России

Дополнительные передатчики 4G установят на 115 вышках связи, которые находятся вдоль федеральных трасс Амурской области, сообщили в правительстве региона. Работы выполнят в течение двух лет в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В зоне особого внимания находятся 17 объектов придорожного сервиса, где ранее возникали проблемы с сигналом. Они расположены в Архаринском, Завитинском, Магдагачинском, Свободненском, Шимановском, Тындинском и других округах. В результате модернизации жители и гости региона смогут рассчитывать на стабильный интернет и качественную сотовую связь на всем протяжении пути, а владельцы придорожного бизнеса — на бесперебойную работу терминалов оплаты.

«Для нас важно, чтобы амурчане и гости нашей области чувствовали себя комфортно и безопасно, находясь в дороге. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый выезжая за пределы города знал — он останется на связи, сможет воспользоваться навигатором, чтобы не заблудиться, или просто позвонить близким. Мы последовательно идем к тому, чтобы обеспечить качественным интернетом все ключевые объекты придорожного сервиса нашей области», — отметил министр цифрового развития и связи региона Денис Земнухов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.