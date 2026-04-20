На федеральных трассах Амурской области на 115 вышках усилят сигнал связи

Дополнительные передатчики 4G установят на 115 вышках связи, которые находятся вдоль федеральных трасс Амурской области, сообщили в правительстве региона. Работы выполнят в течение двух лет в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В зоне особого внимания находятся 17 объектов придорожного сервиса, где ранее возникали проблемы с сигналом. Они расположены в Архаринском, Завитинском, Магдагачинском, Свободненском, Шимановском, Тындинском и других округах. В результате модернизации жители и гости региона смогут рассчитывать на стабильный интернет и качественную сотовую связь на всем протяжении пути, а владельцы придорожного бизнеса — на бесперебойную работу терминалов оплаты.
«Для нас важно, чтобы амурчане и гости нашей области чувствовали себя комфортно и безопасно, находясь в дороге. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый выезжая за пределы города знал — он останется на связи, сможет воспользоваться навигатором, чтобы не заблудиться, или просто позвонить близким. Мы последовательно идем к тому, чтобы обеспечить качественным интернетом все ключевые объекты придорожного сервиса нашей области», — отметил министр цифрового развития и связи региона Денис Земнухов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.