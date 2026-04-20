О трех морозных ночах до −3 предупредило волгоградцев МЧС

В Волгоградской области резко понизилась температура воздуха, а ближайшие ночи будут совсем холодными для апреля и цветущих садов. МЧС предупредило жителей региона о заморозках, которые ударят в ночь на 21, 22 и 23 апреля 2026 году.
— В отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1.0…-3.0º, — опубликовали предупреждение спасатели.
В МЧС опасаются за то, что жители снова начнут перегружать электросети обогревателями и рекомендуют следить за их исправностью, и никогда не оставлять работающими без присмотра.