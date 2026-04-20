Солнечный окунь угрожает популяциям рыб в реках Ростовской области. Распространение вселенца исследовали ученые луганского университета.
Впервые этот вид зафиксировали в 2016 году в бассейнах рек Северский Донец и Миус. По предварительной версии, окунь попал туда из бассейна реки Днепр. В научной работе отмечается, что, адаптируясь к новым условиям и наращивая численность популяции, рыба претерпела ряд морфобиологических изменений.
Исследователи выяснили, что размеры солнечного окуня напрямую зависят от особенностей водоёма и доступности кормовой базы. Самые крупные особи этого вида обнаружены в Северском Донце — здесь рыба чувствует себя комфортно и продолжает активно распространяться.
Проблема распространения солнечного окуня волнует учёных уже несколько лет. Ранее специалисты Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) предупреждали: вид быстро адаптируется к новым условиям и интенсивно размножается. По их оценкам, наибольшую угрозу распространение окуня несёт дельте Дона — особенно в районах нереста промысловой рыбы в Азовском море. Это может негативно сказаться на экосистеме и рыбных запасах региона.