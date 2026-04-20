Через четыре года после пропажи 17-летней студентки на пляже в Сочи допросят друзей

Следователи вернутся к делу о пропаже 17-летней студентки на пляже в Сочи четыре года назад. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Юлия Агиенко исчезла в июле 2021 года. Вечером она пришла на пляж с друзьями. С ней были двое юношей — друг детства и новый знакомый. С последним девушка ушла купаться. Потом пара отправилась в пляжной душ.
Друг остался на берегу. Он сторожил вещи подруги, в том числе телефон, и освещал товарищам путь фонариком.
Камеры показали: сначала вышел новый знакомый, следом — Юлия. Дальше пространство оказалось в слепой зоне камер. И, когда приятель вернулся к Денису, он был один.
Мать девушки Лариса считает, что один из молодых людей путается в показаниях:
— Он говорит, что ушел из душа раньше, потому что замерз. Якобы это было в пять утра. Но я видела записи: на них Юлия идет в шаге от этого парня, а время — два часа ночи.
Юлию до сих пор не нашли. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад.
Мать девушки не верит в версию убийства. Она думает, что дочь украли после того, как ей написала девушка, которую похитили и чуть не продали в Сочи. Та считает, что Юля жива.
Лариса также не согласна с версией о том, что дочь утонула.
— Она же только вышла из моря, приняла душ. Зачем ей надо было возвращаться обратно? Да и тогда ее бы нашли. А тут почти пять лет прошло, и ничего.
