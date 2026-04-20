В Пермском крае создадут три особо охраняемые природные территории

Три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) планируют учредить в этом году в Пермском крае, сообщил замминистра природных ресурсов региона Дмитрий Полшведкин в ходе заседания экономического комитета краевого заксобрания. Работа по сохранению уникальных природных объектов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
ООПТ появятся в Перми и Пермском районе. Это экопарки «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Кроме того, в Нытвенском и Ильинском округах будет создан ландшафтный заказник «Васильевские увалы».
Документы уже проходят согласование в краевом правительстве. Ожидается, что все три территории получат охранный статус в следующем месяце.
Отметим, Пермский край активно ведет работу по увеличению числа особо охраняемых природных территорий, вовлекая их в экологический туризм.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.