Рассказы нижегородских писательниц могут стать основой сериалов

«Вещие» — городское фэнтези по мотивам романа Юлии Каплиной «Вещий город». Книга рассказывает о том, что среди нас есть маги, которые обладают способностями, влияющими на жизнь людей. Интересная идея в том, что параллельно Нижнему Новгороду существует еще Верхний Новгород, который населен магами и неразрывно связан с Нижним. Из тизера мы узнаем историю девушки Ники — обычной бариста в нижегородской кофейне. Доверившись посетителю-фотографу, героиня внезапно попадает в Верхний Новгород. Интересно, что в тизере город «вещих» показан в необычных, черно-белых тонах. Место действия хорошо угадывается — мы видим, как герои проходят мимо стен Кремля к Никольской башне и останавливаются на пешеходном мостике над Зеленским съездом. Встреча была приурочена и к 10-летию создания «Кинофактуры». За эти годы было реализовано много проектов, но планов на следующие два года у киноцентра не меньше. Один из них — продолжение проекта «Первая читка» — лаборатории для начинающих писателей, драматургов и специалистов. Авторам помогают собрать мысли в короткую, цепляющую историю, которую они могут сами по-актёрски прожить на сцене или понаблюдать, как это делают профессиональные актёры.