Рассказы нижегородских писательниц могут стать основой сериалов

Произведения двух нижегородских писательниц могут превратиться в полноценные кинопроекты. Такую возможность даёт лаборатория кино и сериалов «Первая экранизация». Проект, стартовавший в июле прошлого года, призван найти 3 произведения российских авторов, чтобы подготовить их к экранизации. На днях в киноцентре «Кинофактура» состоялся показ тизеров (промо-роликов) будущих проектов.
«В регионах много людей, которые хотят, чтобы их истории вышли на большой экран. Даже если не в кинотеатрах, то хотя бы на платформах. И совершенно не очевидно, как добиться того, чтобы твоя история, которая существует в виде рассказа, новеллы или романа, вообще оказалась на экране. И наша лаборатория — это один из таких сложных тернистых путей от литературного произведения до экранизации», — рассказал создатель студии Евгений Кудельников.
По словам Евгения, сначала они приняли лишь небольшое количество заявок от писателей из России. И, конечно, это были не топовые писатели, а те, кто только начинает свой путь, борется за интерес и аудиторию. Поэтому продюсер и команда были очень удивлены, когда проект вышел на международный уровень.
«Честно говоря, я и все наши коллеги были в шоке от того, сколько всего пришло людей: 336 писателей из 5 стран мира и 86 городов. Оказалось, что у людей к этому есть очень большой интерес», — подчеркнул руководитель «Кинофактуры».
От литературного произведения до экранизации.
Путь до желанной экранизации для участников был действительно тернист. Изначально в лонг-лист вошли 45 писателей. Для них был организован многоступенчатый образовательный процесс, где наставники (в том числе и федеральные) проводили мастер-классы. По итогам этого обучения в следующий этап прошли 9 участников. Затем были отобраны 3 финалиста — писательницы Марина Соловьева и Юлия Каплина из Нижнего Новгорода и Евгения Казанцева из Архангельска.
«Наши эксперты после длительного отбора определили трех финалистов, из которых две оказались нижегородками. Вы скажете, что это кумовство, а я считаю, что наши нижегородские писательницы — лучшие», — отметил Евгений Кудельников.
По словам организаторов лаборатории, к произведениям участников они отнеслись «совершенно беспардонно». Писатель вдохновляется историей и пишет книгу, а продюсер и режиссёр вдохновляются книгой и снимают. Поэтому порой кино сильно отличается от оригинала, который лёг в его основу. Но, как отмечают организаторы, это и интересно — нет смысла экранизировать книгу «буква в букву».
На данном этапе проекты разрабатываются как сериалы с небольшой продолжительностью — восемь серий примерно по двадцать пять минут. Для съёмки проекта привлекли самых разных участников — от профессионалов до начинающих специалистов, которые стали командой и сняли три тизера.
Три истории.
«Чугунный юнга» — история дружбы двух совершенно разных людей, которые не должны были встречаться, но их сводит судьба. Действие по задумке Евгении Казанцевой происходит в Архангельске. Главный герой — студент, который вынужденно, чтобы закрыть учебные долги в университете, должен заботиться о ветеране Великой Отечественной войны, о так называемом «советском юнге». Это небольшая история, укладывающаяся в компактный сериал, в которой нашлось место и юмору, и проблемам социальной направленности. После просмотра аудитория сразу отметила точность в подборе локаций — несмотря на то, что тизер снят в Нижнем Новгороде, он довольно органично передает атмосферу Архангельска.
«Разные двери» в оригинале — сборник рассказов Марины Соловьевой, в которых автор рассказывает, как судьба играет человеком. Она придумала интересную конструкцию — «разные двери»: течение, шанс, сюрприз. Герой, оказываясь в судьбоносной для себя ситуации, открывает одну из трёх дверей, каждая из которых ведет к каким-то последствиям. И если в оригинале перед героями открывается только одна дверь, то в тизере съемочная команда открыла перед героем сразу три двери, ему осталось лишь сделать выбор.
«Вещие» — городское фэнтези по мотивам романа Юлии Каплиной «Вещий город». Книга рассказывает о том, что среди нас есть маги, которые обладают способностями, влияющими на жизнь людей. Интересная идея в том, что параллельно Нижнему Новгороду существует еще Верхний Новгород, который населен магами и неразрывно связан с Нижним. Из тизера мы узнаем историю девушки Ники — обычной бариста в нижегородской кофейне. Доверившись посетителю-фотографу, героиня внезапно попадает в Верхний Новгород. Интересно, что в тизере город «вещих» показан в необычных, черно-белых тонах. Место действия хорошо угадывается — мы видим, как герои проходят мимо стен Кремля к Никольской башне и останавливаются на пешеходном мостике над Зеленским съездом. Встреча была приурочена и к 10-летию создания «Кинофактуры». За эти годы было реализовано много проектов, но планов на следующие два года у киноцентра не меньше. Один из них — продолжение проекта «Первая читка» — лаборатории для начинающих писателей, драматургов и специалистов. Авторам помогают собрать мысли в короткую, цепляющую историю, которую они могут сами по-актёрски прожить на сцене или понаблюдать, как это делают профессиональные актёры.
Кроме того, планируется создание документальной драмы «Я там был», за основу которой возьмут реальные истории нижегородцев-участников боевых действий.
Летом стартует киномастерская «Шорты», участники которой придумают и снимут собственные истории в вертикальном формате. А уже осенью откроется мастерская дебютного кино.
Алина Пасынкова.