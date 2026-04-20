В Нижегородской области наладят выпуск деталей для хирургических комплексов

Производство комплектующих для хирургических комплексов создадут на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Экспертный совет по развитию ОЭЗ, резиденты которой в ходе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», получают льготы по налогам, поддержал заявку ООО «Стандарт НН».
«Сегодня мы рассмотрели заявку компании, которая планирует создать производство комплектующих для импортозамещающего роботизированного хирургического комплекса. Авторы проектов высокотехнологичных производств все чаще выбирают ОЭЗ “Кулибин”. Помимо преференциальных условий, площадка обладает целым рядом преимуществ. Например, наличием промышленно-производственных корпусов — готовых “под ключ” производственных площадей», — рассказал заместитель губернатора региона Егор Поляков.
Объем инвестиций в новый проект составляет 250 млн рублей. Благодаря запуску производства будет создано 91 рабочее место.
Как отметил генеральный директор корпорации развития области Игорь Ищенко, экспертный совет уже одобрил 58 заявок на создание производств на территории ОЭЗ «Кулибин».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.