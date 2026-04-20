Жителей Ростова и Аксайского района предупредили об отключении воды

С 8 утра до 23 часов вечера 23 апреля подачу воды ограничат на некоторых улицах Ростова-на-Дону, в коттеджных поселках и рынке в Аксайском районе. Причина — переподключение коммуникаций, сообщили в АО «Ростовводоканал».
Воды временно не будет в границах:
насосной станции «Шолохова, 306», Шолохова, 210 (котельная), садового товарищества «Авиатор», коттеджных поселков: «Полет», «Олимпийский», а также на Шолохова от № 231 до 310, от № 310 до 350, в поселке Янтарном, ЖК «Флора» и на рынке «Классик».
Кроме того, под отключение попадут два гипермаркета на прроспекте Аксайском, 2 и 13, а также ближайшие к ним адреса.
С пониженным давлением вода будет подаваться к жителям Шолохова, 282−308 с дробями и литерами.
