Жителей Ростова и Аксайского района предупредили об отключении воды

«Ростовводоканал»: 23 апреля ограничат подачу воды в Ростове и в Аксайском районе.

Источник: Комсомольская правда

С 8 утра до 23 часов вечера 23 апреля подачу воды ограничат на некоторых улицах Ростова-на-Дону, в коттеджных поселках и рынке в Аксайском районе. Причина — переподключение коммуникаций, сообщили в АО «Ростовводоканал».

Воды временно не будет в границах:

насосной станции «Шолохова, 306», Шолохова, 210 (котельная), садового товарищества «Авиатор», коттеджных поселков: «Полет», «Олимпийский», а также на Шолохова от № 231 до 310, от № 310 до 350, в поселке Янтарном, ЖК «Флора» и на рынке «Классик».

Кроме того, под отключение попадут два гипермаркета на прроспекте Аксайском, 2 и 13, а также ближайшие к ним адреса.

С пониженным давлением вода будет подаваться к жителям Шолохова, 282−308 с дробями и литерами.

