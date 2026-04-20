Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло днем в Сочи, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Источник: РБК

Подземные толчки зафиксировали 20 апреля в 13:34 мск. Землетрясение произошло на глубине 5 км, говорится в сообщении. Очаг находился в Черном море, следует из прикрепленной карты.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет», — сообщил оперштаб Краснодарского края.

В понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Японии. Власти объявили угрозу цунами, из прибрежных районов эвакуировали до 170 тыс. человек.

В начале марта в Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4, эпицентр находился в 27 км от Сочи и в 185 км от Краснодара. Землетрясение ощутили жители разных районов города-курорта.

