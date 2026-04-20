В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера произошло днем в Сочи, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.
Подземные толчки зафиксировали 20 апреля в 13:34 мск. Землетрясение произошло на глубине 5 км, говорится в сообщении. Очаг находился в Черном море, следует из прикрепленной карты.
«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет», — сообщил оперштаб Краснодарского края.
В понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Японии. Власти объявили угрозу цунами, из прибрежных районов эвакуировали до 170 тыс. человек.
В начале марта в Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4, эпицентр находился в 27 км от Сочи и в 185 км от Краснодара. Землетрясение ощутили жители разных районов города-курорта.
