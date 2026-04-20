Найденный в Черном море микроорганизм имени Стругацких используют в медицине

Найденный в Черном море микроорганизм, названный в честь писателей Стругацких, собираются использовать в медицине. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Речь идет об одноклеточном организме Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Его открыли в апреле 2024 года. Ученые изучали его на средства Российского научного фонда.
Микроорганизм относится к протистам. Формально он одноклеточный, но образует агрегаты. На некоторых стадиях его клетка содержит много ядер. У него сложный жизненный цикл.
Ученых привлек быстрый рост организма и простые требования к выращиванию.
Генетический анализ показал: протист содержит полный набор ферментов для синтеза ценных жирных кислот и сквалена. Эти вещества критически важны для медицины. Их используют как компоненты вакцин.
Исследователи создали математическую модель. Она помогает подбирать условия для масштабного выращивания микроорганизма.
В будущем ученые планируют перейти к лабораторным экспериментам. Они хотят культивировать организм, выделить нужные соединения и определить их количество. Если результаты совпадут с расчетами, микроб может стать значимым ресурсом для российской фармацевтики.
Поскольку организм открыт отечественными специалистами, его применение не будет зависеть от иностранных лицензий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.