Нижегородские фермеры смогут получить до 10 млн рублей на развитие туризма

Программа поддержки уже доказала свою эффективность на территории региона. «С 2022 года гранты “Агротуризм” получили 13 нижегородских предпринимателей на общую сумму 125,5 миллиона рублей. Проекты самые разные — к примеру, в этом году благодаря гранту у нас появится “Изба-читальня” в Варнавинском округе. Успешные проекты не просто обеспечивают финансовую отдачу, они оживляют малые населенные пункты. Появляются новые рабочие места, фермеры получают новый канал сбыта собственной продукции. Кстати, наша область входит в тройку лидеров по России по количеству проектов, получивших грант “Агростартап”, — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.