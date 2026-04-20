Нижегородские фермеры смогут получить до 10 млн рублей на развитие туризма

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области открыло прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма. Гранты «Агротуризм» будут предоставлены победителям в 2027 году, при этом максимальная сумма поддержки для одного проекта составит 10 миллионов рублей. Работа по развитию данного направления ведется в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма» и национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Программа поддержки уже доказала свою эффективность на территории региона. «С 2022 года гранты “Агротуризм” получили 13 нижегородских предпринимателей на общую сумму 125,5 миллиона рублей. Проекты самые разные — к примеру, в этом году благодаря гранту у нас появится “Изба-читальня” в Варнавинском округе. Успешные проекты не просто обеспечивают финансовую отдачу, они оживляют малые населенные пункты. Появляются новые рабочие места, фермеры получают новый канал сбыта собственной продукции. Кстати, наша область входит в тройку лидеров по России по количеству проектов, получивших грант “Агростартап”, — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Выделяемые средства фермеры могут направить на широкий спектр нужд: от строительства и реконструкции гостиниц до подключения объектов к инженерным сетям, закупки мебели и обустройства детских развлекательных площадок. Победителей определит специальная комиссия Минсельхоза РФ, оценивая проекты по 15 критериям, включая срок окупаемости и количество новых рабочих мест. Заявочная кампания продлится с 20 апреля по 12 мая 2026 года, документы принимаются в региональном министерстве в Нижегородском кремле.
