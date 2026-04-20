В Чебаркуле Челябинской области прошла экологическая акция «Вода России»

Экологическая акция «Вода России» прошла 17 апреля в Чебаркуле Челябинской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
Специалисты очистили прибрежную зону озера Чебаркуль — от улицы Колхозной до мыса Семерик. В уборке приняли участие более 50 человек, среди которых были школьники, студенты техникума, жители и депутаты. Они собрали около 4 куб. м. мусора, в том числе пластиковых бутылок, салфеток, фантиков, бумаги, автомобильных шин и другое.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.