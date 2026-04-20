В Чебаркуле Челябинской области прошла экологическая акция «Вода России»

Специалисты очистили прибрежную зону озера Чебаркуль — от улицы Колхозной до мыса Семерик. В уборке приняли участие более 50 человек, среди которых были школьники, студенты техникума, жители и депутаты. Они собрали около 4 куб. м. мусора, в том числе пластиковых бутылок, салфеток, фантиков, бумаги, автомобильных шин и другое.