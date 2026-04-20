В Воронежской области может появиться новый полигон ТКО

С 1 января 2026 года вывоз мусора у АО «Экотехнологии» подешевел с 726 до 700 рублей. Однако скорое увеличение мусоросортировочных мощностей, а также строительство нового полигона в Воронежском кластере может привести к подорожанию услуги.
Впрочем, только такое решение позволит утилизировать увеличивающееся количество ТКО и продолжать поэтапно реализовывать мусорную реформу и повторно использовать больше сырья. О том, какие новые объекты могут появиться в регионе и почему пока не удается нарастить сортировку отходов, — в репортаже «АиФ-Воронеж».
«Мешок стройматериалов — это катастрофа».
В Воронежском кластере, который включает Воронеж, Нововоронеж и семь прилегающих районов — Семилукский, Рамонский, Новоусманский, Каширский, Репьевский, Хохольский и Нижнедевицкий, — весь мусор свозится на мусоросортировочный комплекс (МСК) в селе Девица. Объект, производительность которого сейчас составляет 440 тыс. тонн, открылся в конце декабря 2018 года.
Работа начинается с весового контроля мусоровозов на въезде. Прибывшие машины разгружаются прямо в приемном отделении, где ковшовые фронтальные погрузчики подают мусор на транспортеры. В первой кабине сортировки рабочие отбирают три вида стекла, стрейч-пленку и картон.
Затем мусор поступает в «грохот» — механическое сито, где отсеивается мелкая фракция размером менее 80 миллиметров. После этого в основной кабине сортировки рабочие отбирают коммерческие фракции: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки. В конце линии магнитные сепараторы автоматически притягивают черный металл. Далее вторсырье прессуется в тюки под усилием в 60 тонн и отправляется на переработку: стекло едет в Ростовскую область, металл — в Волгоградскую, пластик — в Воронеж, Подмосковье и Владимирскую область, а картон — в Воронеж и Липецк.
Главный инженер завода Шавкат Салахутдинов пояснил, что на данный момент самой острой проблемой является неправильная утилизация крупногабаритных и строительных отходов.
«Если кто-то выкидывает строительный мусор — это буквально приводит к катастрофе. Например, если мешок попадает в “грохот” и строительная пыль повисает в воздухе всего цеха, то приходится эвакуировать работников. А когда в отходах оказывается тяжелая сантехника, это нередко приводит к разрыву конвейерной ленты. Стоимость замены в этом случае — порядка 100−200 тыс. рублей», — сообщил Шавкат Салахутдинов. С его слов, на данный момент на заводе на повторную переработку отделяют порядка 10% от поступивших ТКО. Возможно довести эту цифру до 90%, уверен инженер, однако достигнуть этого показателя можно лишь через работу с населением.
«Важно, чтобы отходы изначально разделялись правильно. Сейчас мы видим, что во многом изменилась ситуация со сбором пластика, а вот в контейнеры с сухими ТКО по-прежнему утилизуют все подряд», — подчеркнул Салахутдинов. Что касается крупногабаритных отходов — мебели, оконных рам, обрезки деревьев, — их отправляют в шредер для измельчения. Затем измельченные фракции используются для укрепления временных дорог на полигоне.
Полигон дышит на ладан.
После отделения полезных фракций остатки ТКО захоранивают поблизости — на полигоне ООО «Экосфера», что обеспечивает максимальную эффективность при доставке. Однако вскоре ситуация может измениться, и отвозить мусор придется в другое место.
«На данный момент заполняемость полигона составляет 78%. По документам срок эксплуатации площадки рассчитан до марта 2028 года», — рассказал исполнительный директор «Экосферы» Андрей Тоболин.
Это означает, что через два года действующий полигон будет исчерпан. Чтобы избежать коллапса, региональные власти уже сейчас прорабатывают варианты расширения мощностей, что, впрочем, не может не сказаться на тарифе для населения.
«В рамках дорожной карты предусмотрен как ряд строительства новых объектов, так и реконструкция старых. В том числе на текущий момент осуществляется поиск земельного участка для строительства полигона», — пояснил заместитель министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Дмитрий Жадобин. Площадка будет определена до конца года, для строительства необходим участок более 70 гектаров. Новый полигон сможет функционировать 25 лет.
Кроме того, может быть построен новый мусоросортировочный комплекс или расширен действующий. По его словам, сейчас мощность МСК полностью покрывает потребности кластера, однако ежегодный объем производства ТКО увеличивается и может достичь в ближайшие годы 640 тыс. тонн, в связи с чем дорожной картой предусмотрено расширение мощностей сортировки.
«Тарифные последствия — это самый весомый вопрос, который мы сейчас изучаем», — подчеркнул Жадобин.