Только после вмешательства прокуратуры Ростове починили улицу Можайскую

В донской прокуратуре рассказали о приведении в порядок улицы Можайской в Ростове-на-Дону. Поводом для восстановления дорожного полотна стали результаты проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства Первомайского района.
Во время проверки специалисты зафиксировали многочисленные дефекты асфальта, включая глубокие выбоины и просадки, из-за которых передвижение по этому участку перестало отвечать элементарным нормам безопасности.
Представители ведомства подчеркнули, что столь плачевное состояние проезжей части напрямую угрожало сохранности жизни и здоровья участников движения, а также повышало вероятность возникновения аварийных ситуаций.
После вмешательства надзорного органа на улице Можайской был выполнен ремонт дороги.
