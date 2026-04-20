Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только после вмешательства прокуратуры Ростове починили улицу Можайскую

В Ростове по требованию прокуратуры отремонтировали улицу в Пролетарском районе.

Источник: Комсомольская правда

В донской прокуратуре рассказали о приведении в порядок улицы Можайской в Ростове-на-Дону. Поводом для восстановления дорожного полотна стали результаты проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства Первомайского района.

Во время проверки специалисты зафиксировали многочисленные дефекты асфальта, включая глубокие выбоины и просадки, из-за которых передвижение по этому участку перестало отвечать элементарным нормам безопасности.

Представители ведомства подчеркнули, что столь плачевное состояние проезжей части напрямую угрожало сохранности жизни и здоровья участников движения, а также повышало вероятность возникновения аварийных ситуаций.

После вмешательства надзорного органа на улице Можайской был выполнен ремонт дороги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.