Хабаровск стал центром обучения судебных приставов со всего Дальнего Востока.

В Хабаровск прибыли представители старшего начальствующего состава службы судебных приставов из различных субъектов Дальнего Востока. В течение пяти дней офицеры будут повышать квалификацию по программе, посвященной современным методам контроля исполнительного производства, сообщает ГУФССП по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Старт занятиям дал руководитель территориального управления ведомства Анатолий Касьяненко. Обращаясь к участникам, он подчеркнул приоритетный статус данного направления работы и важность обновления базы знаний. Программа курса построена на сочетании теоретических лекций и практического взаимодействия между подразделениями округа.
Помимо профессиональных дисциплин и обсуждения проблемных вопросов ведомственной практики, участники посетят занятие по теме применения беспилотников. Весь образовательный цикл рассчитан на период до 24 апреля. После завершения лекционной части сотрудникам предстоит подтвердить уровень подготовки на итоговом экзамене в формате тестирования.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru