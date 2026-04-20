Задержан хабаровчанин, съевший украденную собаку.

Из-за игнорирования судебного процесса хабаровчанин был объявлен в федеральный розыск, а мера пресечения была ужесточена на содержание под стражей. На данный момент обвиняемый доставлен в СИЗО, где будет ожидать возобновления разбирательства. Дело возбуждено и расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о краже с причинением значительного ущерба.