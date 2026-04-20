Задержан хабаровчанин, съевший украденную собаку.

В краевом центре завершились поиски 45-летнего мужчины, обвиняемого в краже ханаанской овчарки. Оперативники задержали фигуранта в рамках операции «Розыск», после того как он перестал являться на судебные слушания по своему делу, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Преступление было совершено осенью прошлого года на улице Тихоокеанской. Злоумышленник похитил собаку у охранника гаражного кооператива. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина забил животное ради употребления в пищу. Сумма материального ущерба, заявленная собственником, составила 120 тысяч рублей. Полицейские подчеркивают, что задержанный является рецидивистом: ранее он был судим за имущественные преступления.
Из-за игнорирования судебного процесса хабаровчанин был объявлен в федеральный розыск, а мера пресечения была ужесточена на содержание под стражей. На данный момент обвиняемый доставлен в СИЗО, где будет ожидать возобновления разбирательства. Дело возбуждено и расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о краже с причинением значительного ущерба.
