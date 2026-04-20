Мать погибшей медсестры из Крыма пытается узнать правду о ее исчезновении

Женщина пропала год назад по пути на работу в грязелечебницу.

Источник: Комсомольская правда

Мать погибшей при загадочных обстоятельствах медсестры из города Саки пытается узнать правду о ее исчезновении. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

42-летняя Леся Лубинец пропала год назад. Рано утром 16 апреля 2025 года она вышла из дома на работу в грязелечебницу. До санатория не дошла.

Женщина отправила старшей медсестре СМС. Написала, что возникли неотложные дела, и попросила отгул. Руководитель попыталась перезвонить, но телефон был уже отключен.

Пост о розыске в отряде «ЛизаАлерт» появился почти через месяц — 12 мая. Мать искала дочь самостоятельно: ездила по деревням с фотографией, обходила подозрительные дома. Волонтеры и полиция обследовали заброшенные дачи. Камера банкомата зафиксировала, как Леся шла в сторону санатория. На этом ее след обрывался.

Спустя пять месяцев, 25 сентября 2025 года, в паблике «ЛизаАлерт» Крым появилась информация: «Найдена, погибла».

В Следкоме Крыма сообщили: тело обнаружили 19 сентября в районе села Михайловка. Признаков криминальной смерти не нашли.

Мать не верит, что дочери никто не причинил вред. Женщина тяжело переживает потерю. В годовщину исчезновения дочери она заболела.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше