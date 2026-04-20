Мать погибшей медсестры из Крыма пытается узнать правду о ее исчезновении

Мать погибшей при загадочных обстоятельствах медсестры из города Саки пытается узнать правду о ее исчезновении. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
42-летняя Леся Лубинец пропала год назад. Рано утром 16 апреля 2025 года она вышла из дома на работу в грязелечебницу. До санатория не дошла.
Женщина отправила старшей медсестре СМС. Написала, что возникли неотложные дела, и попросила отгул. Руководитель попыталась перезвонить, но телефон был уже отключен.
Пост о розыске в отряде «ЛизаАлерт» появился почти через месяц — 12 мая. Мать искала дочь самостоятельно: ездила по деревням с фотографией, обходила подозрительные дома. Волонтеры и полиция обследовали заброшенные дачи. Камера банкомата зафиксировала, как Леся шла в сторону санатория. На этом ее след обрывался.
Спустя пять месяцев, 25 сентября 2025 года, в паблике «ЛизаАлерт» Крым появилась информация: «Найдена, погибла».
В Следкоме Крыма сообщили: тело обнаружили 19 сентября в районе села Михайловка. Признаков криминальной смерти не нашли.
Мать не верит, что дочери никто не причинил вред. Женщина тяжело переживает потерю. В годовщину исчезновения дочери она заболела.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.