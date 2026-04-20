«Тотальный диктант» написали в Ростове-на-Дону. Результаты будут известны после 27 апреля, их должны опубликовать на сайте проекта. Отличников наградят 16 мая, рассказали в городской администрации.
Площадки для проведения диктанта предоставили городские библиотеки. Свои знания русского языка проверили 263 человека, в том числе 23 человека написали текст на армянском языке в рамках проекта «Тот. Язык».
Напомним, в 2026 году автором диктанта стал Алексей Варламов — писатель, лауреат премии «Большая книга». Участники написали третью часть текста «Пушкин. Фамилия», которая называется «Наперсница волшебной старины». Всего в акции приняли участие 59 регионов России и 45 стран.
