Трагедия под Правдинском: суд приговорил к 12 годам колонии виновника ДТП, в котором погибли 24-летние брат и сестра

К лишению свободы осуждён 42-летний житель посёлка Каштаново Правдинского района. В июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на BMW по дороге Калининград — Крылово через Правдинск со стороны посёлка Тишино Багратионовского района. Скорость составляла около 120 км/ч. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Volkswagen Passat.