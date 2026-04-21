В Омске начали наносить дорожную разметку

В Омске специалисты приступили к нанесению дорожной разметки на городских улицах. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
«Благоприятные погодные условия позволили приступить к нанесению дорожной разметки. На омские улицы уже вышли специалисты и техника “Транссигнала” — специализированного подразделения Управления дорожного хозяйства и благоустройства», — сообщил глава города.
Параллельно разметку обновляют подрядные организации. Они выполняют гарантийные обязательства и приводят в порядок линии, нанесённые в прошлом году.