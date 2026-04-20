Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, о каких доходах россияне часто забывают отчитаться

Сорокина: россияне забывают отчитаться о 3-НДФЛ при продаже жилья или машины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россияне часто забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока, рассказала интернет-изданию «Газета.ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Чаще всего россияне забывают отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости или автомобиля, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока… это может повлечь споры с налоговой, штрафы, а в отдельных случаях — ограничительные меры», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на Сорокину.

Эксперт подчеркнула, что обязанность подать декларацию возникает при получении ценного подарка не от близкого родственника, сдаче жилья или другого имущества в аренду, а также при получении доходов из-за границы. Споры с налоговой и штрафы в случае неподачи 3-НДФЛ возможны.

Чтобы избежать проблем, необходимо заранее проверить, есть ли обязанность подавать декларацию, и внимательно проанализировать все доходы за год, включая продажу имущества, подарки, выигрыши, аренду и зарубежные поступления. Сорокина отметила, что для того удобно использовать «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Если сомнения остаются, лучше обратиться за консультацией к специалисту, чтобы вовремя исполнить обязательства перед государством, заключила аналитик.