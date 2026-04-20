Народные приметы на 21 апреля: сегодня надо умыться родниковой водой

Сегодня по народному календарю День Вадима Ключника, Родниковый день, Вадим Ключевой. По поверьям, в этот день пробуждаются подземные ключи, и вода в источниках становится целебной и чистой. По традиции в этот день устраивали «обход ключей»: обходили родники и колодцы, очищали их от мусора, украшали цветами и лентами. После обхода часто устраивали общую трапезу у самого почитаемого родника, оставляя часть угощений «хозяину воды». Рано утром шли к родникам с новыми ведрами и кувшинами, чтобы набрать чистой воды. Считалось, что первая вода, набранная на Вадима Ключника, обладает особой силой. Ею умывались для красоты и здоровья, окропляли дом для защиты от злых духов, поили больных для исцеления.