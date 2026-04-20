Народные приметы на 21 апреля: сегодня надо умыться родниковой водой

Сегодня по народному календарю День Вадима Ключника, Родниковый день, Вадим Ключевой. По поверьям, в этот день пробуждаются подземные ключи, и вода в источниках становится целебной и чистой. По традиции в этот день устраивали «обход ключей»: обходили родники и колодцы, очищали их от мусора, украшали цветами и лентами. После обхода часто устраивали общую трапезу у самого почитаемого родника, оставляя часть угощений «хозяину воды». Рано утром шли к родникам с новыми ведрами и кувшинами, чтобы набрать чистой воды. Считалось, что первая вода, набранная на Вадима Ключника, обладает особой силой. Ею умывались для красоты и здоровья, окропляли дом для защиты от злых духов, поили больных для исцеления.
Сегодня запрещено осквернять воду: плевать в нее, бросать мусор в колодцы и родники. Нельзя ругаться и повышать голос возле воды, сегодня она особенно чувствительна к негативу и может «запомнить» плохие слова. Нельзя стирать и полоскать белье в проточной воде.
Сегодня нужно умыться родниковой водой. По поверьям, она обладает особой целебной и омолаживающей силой. Можно заговаривать воду на здоровье и благополучие, считается, что она сегодня легко воспринимает целительные заговоры и молитвы. Семейное чаепитие с использованием родниковой воды укрепит семейные узы и защитит дом.
Народные приметы на 21 апреля:
— над родником стелется туман — к дождливому и урожайному лету;
— день выдался ясным — лето будет теплым и сухим;
— идет дождь — к хорошему урожаю грибов и ягод;
— дует холодный ветер — к затяжной весне и позднему лету;
— вода в родниках особенно прозрачная и вкусная — осень будет теплой и сухой.
