Назначена судейская бригада на ключевой матч тура «Ротор» — «Родина»

РФС объявил состав судейской бригады, которая будет обслуживать центральный матч 30‑го тура Лиги PARI.

РФС объявил состав судейской бригады, которая будет обслуживать центральный матч 30‑го тура Лиги PARI между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной». Игра пройдёт 22 апреля на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Главный арбитр: Данил Набока (Краснодар).

Возглавит судейскую бригаду Данил Набока из Краснодара — молодой и перспективный рефери, набирающий опыт в матчах Первой лиги. Родился 3 марта 2000 года. В текущем сезоне Набока провёл четыре матча, показав 13 жёлтых карточек и одну вторую жёлтую карточку (приведшую к удалению игрока).

Назначение Набоки на матч «Ротора» и «Родины» может свидетельствовать о доверии РФС к молодым кадрам и стремлении дать им опыт работы на важных матчах. Перед арбитром стоит серьёзная задача: обе команды борются за высокие места в турнирной таблице, а значит, напряжение на поле будет высоким.

Помогать главному судье будут два линейных арбитра:

Андрей Филипкин (Екатеринбург) — опытный помощник с многолетним стажем работы в профессиональном футболе. Специализируется на фиксации офсайдов и контроле фланговых атак.

Артур Тиракьянц (Ростов‑на‑Дону) — ещё один квалифицированный ассистент, известный своей внимательностью к эпизодам у штрафной площади.

Их слаженная работа критически важна для точного определения положения «вне игры» и контроля за соблюдением правил в ключевых зонах поля.

Резервный судья: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).

Владимир Шамара будет готов выйти на поле в случае непредвиденных обстоятельств с главным арбитром. Его задача — внимательно следить за ходом матча со скамейки запасных и быть готовым оперативно включиться в работу.

Делегат и инспектор матча.

Обеспечение объективности и соблюдения регламента возложено на Александра Шанина (Московская область) — делегата матча, который отвечает за организационные аспекты и взаимодействие между клубами и судейской бригадой.

Дмитрий Березнев (Ростов) — инспектор, который проведёт послематчевую оценку работы арбитров и подготовит отчёт для РФС.

Матч «Ротор» — «Родина» обещает стать одним из самых ярких событий тура. От особенности работы молодого арбитра зависит многое. Опыт помощников и контроль со стороны инспектора должны помочь молодому арбитру провести игру на высоком уровне. А исход встречи будет зависеть исключительно от мастерства футболистов.

Александр Веселовский.

Фото: ФНЛ.