Главные новости к вечеру 20 апреля 2026 года

В Болгарии объявили итоговые результаты выборов
Больше всех набрала партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева — 44,594% (1,44 млн голосов). Правящая коалиция ГЕРБ-СДС заняла второе место с 13,387% (433 755 голосов), партия «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» — третье с 12,618% (408 845).
На Ставрополье ФСБ предотвратила теракт с участием гражданки Германии
Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Пятигорске, готовившийся по заданию украинских спецслужб. По информации следствия, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины, которую организаторы планировали использовать в качестве смертницы.
Песков: Россия ищет диалога с Европой
Россия никогда не отказывалась от диалога с другими странами, но чаще всего не находит взаимности с Европой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
CNN: Иран потребовал от США разморозить активы на $20 млрд
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины
Армия России нанесла групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.